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Главный тренер «Альтаха»: «Были удивлены, что в прошлом матче за «Динамо» играло столько новичков»
19.07.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Альтаха» Клаус Шмидт на пресс-конференции перед ответным матчем 2-го квалификационного раунда с брестским «Динамо» поделился ожиданиями от игры.
– В самом начале хочу отметить, что Брест — отличный город. Нам здесь все нравится. Теперь об игре. Постараемся сделать все, чтобы выйти в следующий раунд Лиги Европы, хотя у «Динамо» преимущество — гол в гостях. Первый матч показал, что обе команды демонстрируют хороший футбол, так что будет непросто.
В Брест приехал 21 футболист. После сегодняшней тренировки поговорим со всеми игроками, узнаем самочувствие ребят, так что с составом определимся завтра к обеду.
– Какой у вас план на игру?
– Конечно, здорово было бы забить в первые 10 минут, чтобы обескуражить соперника. А если не получится, то хорошо бы отличиться в самой концовке — чтобы брестчане не успели отыграться. Особая ответственность, разумеется, ляжет на наших форвардов — им придется постараться и демонстрировать настырность весь матч.
– Готовы дотянуть до серии пенальти?
– В любом случае держим такую возможность в уме. Однако в воскресенье стартует чемпионат, и нам не хотелось бы в четверг проводить на поле лишние полчаса.
– Кого из игроков брестского «Динамо» выделите?
Если вы видели прошлую игру, то понравились вратарь, который спас брестчан во многих моментах. А также Торрес и Нивалдо.
– Боитесь, что «Динамо» выпустит пять новых футболистов, и ваша подготовка к игре окажется в некоторой степени бесполезной?
– Мы были удивлены, что в прошлом матче за «Динамо» играло столько новичков, которые не выступали до этого. Но мы профессионалы, должны быть готовы ко всему. Завтра с интересом узнаю брестский состав, – сказал Шмидт.
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Главный тренер «Альтаха» Клаус Шмидт на пресс-конференции перед ответным матчем 2-го квалификационного раунда с брестским «Динамо» поделился ожиданиями от игры.
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