Мората обойдется «Челси» в 80 млн евро и станет самым дорогостоящим испанским игроком в истории

Нападающий «Реала» Альваро Мората переходит в «Челси».

По информации Marca, лондонский клуб заплатит за 24-летнего форварда 80 миллионов евро.

В ближайшее время испанец покинет расположение мадридцев на сборе в Лос-Анджелесе и вылетит в Европу для завершения сделки.

Таким образом, Мората станет самым дорогим испанским футболистом в истории, обойдя Фернандо Торреса, которого в 2011 году «Челси» приобрел у «Ливерпуля» за 58 миллионов евро.