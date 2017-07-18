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Мората обойдется «Челси» в 80 млн евро и станет самым дорогостоящим испанским игроком в истории
19.07.2017 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Реала» Альваро Мората переходит в «Челси».
По информации Marca, лондонский клуб заплатит за 24-летнего форварда 80 миллионов евро.
В ближайшее время испанец покинет расположение мадридцев на сборе в Лос-Анджелесе и вылетит в Европу для завершения сделки.
Таким образом, Мората станет самым дорогим испанским футболистом в истории, обойдя Фернандо Торреса, которого в 2011 году «Челси» приобрел у «Ливерпуля» за 58 миллионов евро.
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Нападающий «Реала» Альваро Мората переходит в «Челси».
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