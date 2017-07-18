Форвард киевского «Динамо» Хлебас продолжит карьеру в составе минских одноклубников

Нападающий киевского «Динамо» Дмитрий Хлебас будет выступать в Беларуси на правах аренды до конца нынешнего года.

Форвард близок к переходу в минское «Динамо». В среду Хлебас прибыл в столицу Беларуси и прошел там медицинское обследование.

23-летний форвард провел в УПЛ уже 64 матча, в которых забил 19 голов. Подробную статистику игрока смотрите здесь .