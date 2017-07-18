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Форвард киевского «Динамо» Хлебас продолжит карьеру в составе минских одноклубников
19.07.2017 20:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий киевского «Динамо» Дмитрий Хлебас будет выступать в Беларуси на правах аренды до конца нынешнего года.
Форвард близок к переходу в минское «Динамо». В среду Хлебас прибыл в столицу Беларуси и прошел там медицинское обследование.
23-летний форвард провел в УПЛ уже 64 матча, в которых забил 19 голов. Подробную статистику игрока смотрите
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Нападающий киевского «Динамо» Дмитрий Хлебас будет выступать в Беларуси на правах аренды до конца нынешнего года.
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