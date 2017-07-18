TUT.BY: Захарченко может сменить Капского на посту гендиректора ОАО «БАТЭ»

Топ-менеджер Александр Захарченко может сменить Анатолия Капского на посту гендиректора Борисовского завода автотракторного электрооборудования, сообщает TUT.BY.

Напомним, Захарченко был заместителем Капского и в компании «Сталкер», и в ОАО «БАТЭ», а в одноименном борисовском футбольном клубе является таковым до сих пор. Кроме того, он занимался продажами на МАЗе и «Белшине» в роли топ-менеджера.

В 2014 году Капский говорил, что намерен покинуть пост председателя правления ФК БАТЭ и своим преемником называл Захарченко. Но тот вернулся на МАЗ, и назначение не состоялось.