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TUT.BY: Захарченко может сменить Капского на посту гендиректора ОАО «БАТЭ»

19.07.2017 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Топ-менеджер Александр Захарченко может сменить Анатолия Капского на посту гендиректора Борисовского завода автотракторного электрооборудования, сообщает TUT.BY.

Напомним, Захарченко был заместителем Капского и в компании «Сталкер», и в ОАО «БАТЭ», а в одноименном борисовском футбольном клубе является таковым до сих пор. Кроме того, он занимался продажами на МАЗе и «Белшине» в роли топ-менеджера.

В 2014 году Капский говорил, что намерен покинуть пост председателя правления ФК БАТЭ и своим преемником называл Захарченко. Но тот вернулся на МАЗ, и назначение не состоялось.

 
 
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Топ-менеджер Александр Захарченко может сменить Анатолия Капского на посту гендиректора Борисовского завода автотракторного электрооборудования, сообщает TUT.BY.

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