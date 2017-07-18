|
TUT.BY: Захарченко может сменить Капского на посту гендиректора ОАО «БАТЭ»
19.07.2017 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Топ-менеджер Александр Захарченко может сменить Анатолия Капского на посту гендиректора Борисовского завода автотракторного электрооборудования, сообщает TUT.BY.
Напомним, Захарченко был заместителем Капского и в компании «Сталкер», и в ОАО «БАТЭ», а в одноименном борисовском футбольном клубе является таковым до сих пор. Кроме того, он занимался продажами на МАЗе и «Белшине» в роли топ-менеджера.
В 2014 году Капский говорил, что намерен покинуть пост председателя правления ФК БАТЭ и своим преемником называл Захарченко. Но тот вернулся на МАЗ, и назначение не состоялось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Топ-менеджер Александр Захарченко может сменить Анатолия Капского на посту гендиректора Борисовского завода автотракторного электрооборудования, сообщает TUT.BY.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии