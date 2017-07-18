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Калугин не договорился с «Днепром» и продолжить выступать в «Крумкачах»
19.07.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Украинский защитник Михаил Калугин, который ранее покинул «Крумкачы», продолжит выступать за столичный клуб.
После того, как футболист покинул минскую команду, он находился на просмотре в «Днепре». Однако контракт с могилевским клубом не был заключен из-за финансовых разногласий.
На счету 22-летнего полузащитника 1 гол в 14 матчах чемпионата Беларуси. Подробную статистику смотрите
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Украинский защитник Михаил Калугин, который ранее покинул «Крумкачы», продолжит выступать за столичный клуб.
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