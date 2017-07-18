ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Калугин не договорился с «Днепром» и продолжить выступать в «Крумкачах»

19.07.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Украинский защитник Михаил Калугин, который ранее покинул «Крумкачы», продолжит выступать за столичный клуб.

После того, как футболист покинул минскую команду, он находился на просмотре в «Днепре». Однако контракт с могилевским клубом не был заключен из-за финансовых разногласий.

На счету 22-летнего полузащитника 1 гол в 14 матчах чемпионата Беларуси. Подробную статистику смотрите здесь.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский защитник Михаил Калугин, который ранее покинул «Крумкачы», продолжит выступать за столичный клуб.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
TUT.BY: Захарченко может сменить Капского на посту гендиректора ОАО «БАТЭ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика