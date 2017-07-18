Калугин не договорился с «Днепром» и продолжить выступать в «Крумкачах»

Украинский защитник Михаил Калугин, который ранее покинул «Крумкачы», продолжит выступать за столичный клуб.

После того, как футболист покинул минскую команду, он находился на просмотре в «Днепре». Однако контракт с могилевским клубом не был заключен из-за финансовых разногласий.

На счету 22-летнего полузащитника 1 гол в 14 матчах чемпионата Беларуси. Подробную статистику смотрите здесь.