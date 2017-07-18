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«Челси» объявил о договоренности с «Реалом» по трансферу Мораты
19.07.2017 21:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Челси» официально объявил о договоренности с «Реалом» по трансферу нападающего Альваро Мораты.
Теперь лондонский клуб должен согласовать с игроком условия личного контракта, после чего испанец пройдет медосмотр.
Ранее стало известно, что за 24-летнего форварда «Челси» заплатит мадридской команде 80 миллионов евро.
Таким образом, Мората станет самым дорогим испанским футболистом в истории, обойдя Фернандо Торреса, которого в 2011 году «Челси» приобрел у «Ливерпуля» за 58 миллионов евро.
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«Челси» официально объявил о договоренности с «Реалом» по трансферу нападающего Альваро Мораты.
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