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Мората подпишет с «Челси» 5-летний контракт и будет получать 9 млн евро в год

19.07.2017 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны детали сделки по переходу форварда «Реала» Альваро Мораты в «Челси».

С лондонским клубом испанец заключит 5-летний контракт и будет зарабатывать 9 миллионов евро в год. В ближайшее время он пройдет медосмотр в Лондоне.

Ранее стало известно, что за 24-летнего форварда «Челси» заплатит «Реалу» 80 миллионов евро.

Таким образом, Мората станет самым дорогим испанским футболистом в истории, обойдя Фернандо Торреса, которого в 2011 году «Челси» приобрел у «Ливерпуля» за 58 миллионов евро.

 
 
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Стали известны детали сделки по переходу форварда «Реала» Альваро Мораты в «Челси».

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