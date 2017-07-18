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Мората подпишет с «Челси» 5-летний контракт и будет получать 9 млн евро в год
19.07.2017 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны детали сделки по переходу форварда «Реала» Альваро Мораты в «Челси».
С лондонским клубом испанец заключит 5-летний контракт и будет зарабатывать 9 миллионов евро в год. В ближайшее время он пройдет медосмотр в Лондоне.
Ранее стало известно, что за 24-летнего форварда «Челси» заплатит «Реалу» 80 миллионов евро.
Таким образом, Мората станет самым дорогим испанским футболистом в истории, обойдя Фернандо Торреса, которого в 2011 году «Челси» приобрел у «Ливерпуля» за 58 миллионов евро.
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Стали известны детали сделки по переходу форварда «Реала» Альваро Мораты в «Челси».
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