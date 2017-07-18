Польский специалист Марек Зуб вступил в должность главного тренера солигорского «Шахтера».

Напомним, в начале нынешнего года Зуб встал у руля латвийского «Спартака» из Юрмалы. Ранее он тренировал преимущественно польские клубы – варшавскую «Полонию», «Видзев» из Лодзи, «Белхатув», «Погонь» и другие.

Пять лет назад специалист возглавил вильнюсский «Жальгирис», с которым дважды стал чемпионом Литвы и дважды выиграл Кубок страны. В 2016 году Зуб тренировал китайский клуб «Шеньян Урбан.

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Марек Зуб с сегодняшнего дня вступил в должность главного тренера. pic.twitter.com/wjqBDdUjNh — ФК Шахтер Солигорск (@fcshakhterby) 19 июля 2017 г.