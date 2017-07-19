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Квалификация ЧМ-2018. 3-й раунд. Беларусь проиграла Эстонии

19.07.2017 23:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Квалификация ЧМ-2018

3-й раунд

Беларусь – Эстония – 1:3 (20:25, 22:25, 25:21, 23:25)

19 июля, 21.15. Бельгия, Кортрейк

Таблица: Бельгия – 3 очка (1 игра), Испания – 3 (1), Эстония – 3 (1), Беларусь – 0 (1), Германия – 0 (1), Словакия – 0 (1).

Отметим, что на путевку на чемпионат мира завоюет победитель группы.

 
 
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Квалификация ЧМ-2018 3-й раунд Беларусь – Эстония – 1:3 (20:25, 22:25, 25:21, 23:25) 19 июля, 21.15.

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