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Мората в «Челси», Тесак в «Гомеле». Главные трансферы дня

19.07.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главные трансферные новости и слухи дня.

1. «Челси» объявил о приобретении Мораты. Испанец обойдется клубу Абрамович чуть дешевле Лукаку – 80 млн евро.

2. Тесак стал игроком «Гомеля». Словак с опытом игры за национальную сборную призван укрепить оборону.

3. 20-летний защитник «Лейрии» Рукас перешел в «Зенит». Неожиданно.

4. Удивительная сага с переходом Неймара в «ПСЖ» продолжается. Бразилец сообщил друзьям, что будет играть за Париж.

5. «Ювентус» приобрел Шченсного за 12,2 млн евро. Чемпион Италии определился со сменщиком Буффона.

6. «Слуцк» подписал Артема Гуренко. Форвард долгое время тренировался с минским «Динамо» после ухода из литовской «Судувы».

7. «Манчестер Сити» близок к покупке Данило за 35 млн евро.

8. «РБ Лейпциг» снова отказался продать Наби Кейта «Ливерпулю». Теперь за 75 млн евро!

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Теги: Гомель
 
 
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