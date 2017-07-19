|
Мората в «Челси», Тесак в «Гомеле». Главные трансферы дня
19.07.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главные трансферные новости и слухи дня.
1. «Челси»
2. Тесак
3. 20-летний защитник «Лейрии» Рукас
4. Удивительная сага с переходом Неймара в «ПСЖ» продолжается. Бразилец
5. «Ювентус»
6. «Слуцк»
7. «Манчестер Сити»
8. «РБ Лейпциг» снова
Все новости и слухи летнего окна вы можете получать в режиме реального времени в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главные трансферные новости и слухи дня.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии