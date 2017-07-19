Globo Esporte: Неймар сообщил друзьям, что переходит в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Неймар может перейти в «ПСЖ» в это межсезонье.

25-летний форвард сообщил своим друзьям, что действительно перебирается во французскую команду, утверждает бразильский портал GloboEsporte.com. Шансы на то, что трансфер состоится, – 50 на 50, пишет издание.

«Барселона» не планирует вести переговоры по возможному уходу бразильца, поэтому «ПСЖ» придется заплатить за него прописанные в контракте отступные в размере 222 миллионов евро.

Руководство каталонского клуба в курсе сложившейся ситуации, однако публично представители клуба категорически опровергают расставание с игроком.

На решение Неймара сменить команду повлияли несколько факторов. Во-первых, в «ПСЖ» он будет зарабатывать в два раза больше, чем в Испании.

Во-вторых, он считает, что не имеет достаточно влияния в клубе. Неймар просил приобрести в «Барселону» соотечественников Паулиньо и Коутиньо, однако никто из них подписан не был.

В третьих, Неймар, как уже сообщалось ранее, хочет выйти из тени Месси и завоевать «Золотой мяч», а также помочь парижанам впервые в своей истории выиграть Лигу чемпионов.

Переход в «ПСЖ» друга Неймара – Дани Алвеса – также сыграл важную роль – как и наличие в составе команды других бразильцев: Тиаго Силвы, Лукаса Моуры и Маркиньоса.