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Златков выставлен на трансфер по собственной просьбе из-за семейных обстоятельств
19.07.2017 22:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник солигорского «Шахтера» Даниэль Златков выставлен на трансфер.
Сообщается, что решение принято по просьбе футболиста. Основной причиной стали семейные обстоятельства.
В чемпионате Беларуси-2017 футболист провел три матча и забил один гол. Подробную статистику Златкова смотрите
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Защитник солигорского «Шахтера» Даниэль Златков выставлен на трансфер.
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