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"Беларусь 5" покажет матчи Кубка Минска по хоккею
19.07.2017 23:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июл — Sputnik. Спортивный телеканал "Беларусь 5" покажет матчи хоккейного "Кубка Минска" в прямом эфире, сообщили Sputnik в пресс-службе столичного клуба "Юность", выступающего организатором турнира.
Белорусская столица примет международный турнир "Кубок Минска" с 26 по 29 июля. Турнир, участие в котором примут шесть клубов, в том числе пять из КХЛ, пройдет на льду "Чижовка-Арены".
"Поединки международного турнира, посвященного 950-летию белорусской столицы, "Кубка Минска", будут показаны в прямом эфире на телеканале "Беларусь 5", — рассказали в "Юности".
Напомним, участие в соревнованиях примут минские клубы "Динамо" и "Юность", а также московское "Динамо", ханты-мансийская "Югра", ярославский "Локомотив" и рижское "Динамо".
Команды будут разделены на две группы:
А: "Юность-Минск", "Динамо-Минск", "Динамо-Москва"
Расписание матчей:
26 июля
27 июля
28 июля
29 июля
В сетку вещания телеканала попали все матчи турнира, за исключением одного "Югра" — "Локомотив".
На воскресенье, 30 июля, запланирован товарищеский матч команд "Юность-Минск" и "Локомотив", который начнется в 14:00.
Продажа билетов на турнир продолжается.
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Минское "Динамо" в первый день турнира сразится против московских одноклубников, днем позже — против "Юности".
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