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"Беларусь 5" покажет матчи Кубка Минска по хоккею

19.07.2017 23:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл — Sputnik. Спортивный телеканал "Беларусь 5" покажет матчи хоккейного "Кубка Минска" в прямом эфире, сообщили Sputnik в пресс-службе столичного клуба "Юность", выступающего организатором турнира.

"Беларусь 5" покажет матчи Кубка Минска по хоккею
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
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Белорусская столица примет международный турнир "Кубок Минска" с 26 по 29 июля. Турнир, участие в котором примут шесть клубов, в том числе пять из КХЛ, пройдет на льду "Чижовка-Арены".

"Поединки международного турнира, посвященного 950-летию белорусской столицы, "Кубка Минска", будут показаны в прямом эфире на телеканале "Беларусь 5", — рассказали в "Юности".

Напомним, участие в соревнованиях примут минские клубы "Динамо" и "Юность", а также московское "Динамо", ханты-мансийская "Югра", ярославский "Локомотив" и рижское "Динамо".

Команды будут разделены на две группы:

А: "Юность-Минск", "Динамо-Минск", "Динамо-Москва"
В: "Югра" (Ханты-Мансийск), "Локомотив" (Ярославль), "Динамо-Рига"

Расписание матчей:

26 июля

  • "Локомотив" — "Динамо-Рига" (15:00)
  • "Динамо-Минск" — "Динамо-Москва" (19:00)

27 июля

  • "Юность-Минск" — "Динамо-Минск" (15:00)
  • "Югра" — "Локомотив" (19:00)

28 июля

  • "Динамо-Рига" — "Югра" (15:00)
  • "Юность-Минск" — "Динамо-Москва" (19:00)

29 июля

  • Матч за пятое место (11:30)
  • Матч за третье место (15:30)
  • Финал (19:30)

В сетку вещания телеканала попали все матчи турнира, за исключением одного "Югра" — "Локомотив".

На воскресенье, 30 июля, запланирован товарищеский матч команд "Юность-Минск" и "Локомотив", который начнется в 14:00.

Продажа билетов на турнир продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" в первый день турнира сразится против московских одноклубников, днем позже — против "Юности".

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