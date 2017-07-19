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НХЛ. Посещаемость матчей в прошлом чемпионате составила 95%, в плей-офф – свыше 100%

20.07.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал об увеличении посещаемости в лиге и о росте популярности хоккея за океаном, в частности, в США.

«Никогда еще молодежь не была вовлечена в хоккей так, как сейчас. Число хоккеистов, в том числе молодых игроков в США, достигло исторического максимума. На каждого игрока приходится в среднем по 3,1 болельщика, и наша фанатская база продолжает расти.

В регулярном сезоне заполняемость трибун составила 95 процентов, а в плей-офф — более 100 процентов. Это говорит о том, что зрители были готовы смотреть игры даже стоя. Перед нами открыты огромные возможности.

Исторически мы получали незаслуженно мало внимания от традиционных медиа, но телевидение высокого разрешения, различные цифровые платформы и социальные медиа дают нам возможность проявить себя наравне с тремя другими видами спорта.

Теперь в лиге играет 31 команда, в том числе новая в Лас-Вегасе, и наш охват шире, чем когда-либо. И к тому же у нас есть возможность развиваться благодаря присутствию в местах, где раньше нас не было», — сказал Беттмэн.

По данным Федерации хоккея США, в минувшем сезоне были зарегистрированы рекордные 555 175 хоккеистов (в том числе рекордные 115 694 игрока в возрасте до 8 лет включительно).

Кроме того, был зафиксирован рекорд среди взрослых игроков — 180 400 человек. Цифры продолжают расти 14-й год подряд.

 
 
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал об увеличении посещаемости в лиге и о росте популярности хоккея за океаном, в частности, в США.

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