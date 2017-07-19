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International Champions Cup. «Рома» проиграла «ПСЖ» в серии пенальти
20.07.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Европейские топ-клубы продолжают играть в серии товарищеских матчей. «Бавария» встретилась в Шанхае с «Арсеналом», а «ПСЖ» сыграл в Детройте на бейсбольном стадионе Comerica Park с «Ромой».
International Champions Cup
Детройт, США
Рома Италия – ПСЖ Франция – 1:1 (0:1), 3:5 по пен.
Гол: 0:1 – Маркиньос (36), 1:1 – Умар (60).
Серия пенальти: 0:1 – Лукас Моура, 1:1 – Бруно Перес, 1:2 – Нкунку, 2:2 – Наингголан, 2:3 – Каллегари, 2:3 – Жерсон (промах), 2:4 – Эдуар, 3:4 – де Росси, 3:5 – Маркиньос.
«РОМА»: Алиссон, Бруно Перес, Морено (Кастан, 46), Манолас (Фасио, 46), Жезус (Сек, 84), Гоналон (де Росси, 61), Итурбе (Жерсон, 46), Стротман (Наингголан, 46), Лоренцо Пеллегрини (Тумминелло, 46), Перотти (Антонуччи, 61), Джеко (Умар, 46).
«ПСЖ»: Ареоля, Дани Алвес (Нкунку, 69), Курзава (Юри, 72), Маркиньос, Тиаго Силва (Кимпембе, 46), Рабьо (Матюиди, 46), Лукас Моура, Тиаго Мотта (Каллегари, 69), Ло Чельсо (Бернеде, 82), Пасторе (Гедеш, 69), Хесе (Эдуар, 82).
Гуанчжоу, Китай
Бавария Германия – Арсенал Англия – 1:1 (1:0), по пенальти – 2:3
Голы: 1:0 – Левандовски (9, пенальти), 1:1 – Ивоби (90).
БАВАРИЯ: Штарке (Фрюхтль, 46), Хуммельс, Мартинес (Саншеш, 46), Рафинья (Гетце, 75), Бернат, Алаба, Толиссо (Дорш, 75), Хамес (Винтцхаймер, 65), Мюллер (Коман, 46), Рибери (Фридль, 75), Левандовски (Пантович, 65).
АРСЕНАЛ: Чех (Мартинес, 72), Белик (Брэмолл, 46), Монреаль, Мэйтленд-Найлз, Колашинац (Нельсон, 44), Коклен (Уиллок, 46), Эль-Ненни, Джака (Рэмзи, 62), Озил (Ивоби, 46), Уэлбек (Нкетиа, 72), Ляказетт (Уолкотт, 46).
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Европейские топ-клубы продолжают играть в серии товарищеских матчей.
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