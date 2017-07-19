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Неймар в случае перехода в «ПСЖ» получит подписной бонус в 50 млн евро и недельный оклад 670 тысяч

20.07.2017 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«ПСЖ» по-прежнему намерен активировать опцию выкупа форварда «Барселоны» Неймара за 222 миллиона евро.

Сообщается, что самому 25-летнему бразильцу парижане готовы предоставить подписной бонус в размере 50 миллионов евро и подписать с ним 5-летний контракт с окладом 670 тысяч евро в неделю (около 35 млн в год) после уплаты налогов.

 
 
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«ПСЖ» по-прежнему намерен активировать опцию выкупа форварда «Барселоны» Неймара за 222 миллиона евро.

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