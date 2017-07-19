Альваро Мората: «Надеюсь, у меня в «Челси» все получится. Не думаю, что вернусь в «Реал»

Новичок «Челси» форвард Альваро Мората высказался по поводу своего перехода из «Реала» в английский клуб.

«Я очень рад. Бог даст, в четверг буду в «Челси», который всегда восхищался мною.

Не думаю, что вернусь в «Реал». Это было бы затруднительно, и это не то, о чем я сейчас думаю. У меня была четкая цель – сменить клуб. Межсезонье выдалось странным, и я не успокоюсь до тех пор, пока не пройду медосмотр.

Надеюсь, у меня в «Челси» все получится. Я еще способен прибавить. Если бы так не думал, то не уходил бы из «Реала». Я поблагодарил Зидана за все и пожелал ему удачи в предстоящем сезоне.

И я очень благодарен всем болельщикам команды, которые в очередной раз поддержали меня. «Реалу» я всегда буду желать всего самого лучшего», — сказал Мората.