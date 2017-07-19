|
Альваро Мората: «Надеюсь, у меня в «Челси» все получится. Не думаю, что вернусь в «Реал»
20.07.2017 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Новичок «Челси» форвард Альваро Мората высказался по поводу своего перехода из «Реала» в английский клуб.
«Я очень рад. Бог даст, в четверг буду в «Челси», который всегда восхищался мною.
Не думаю, что вернусь в «Реал». Это было бы затруднительно, и это не то, о чем я сейчас думаю. У меня была четкая цель – сменить клуб. Межсезонье выдалось странным, и я не успокоюсь до тех пор, пока не пройду медосмотр.
Надеюсь, у меня в «Челси» все получится. Я еще способен прибавить. Если бы так не думал, то не уходил бы из «Реала». Я поблагодарил Зидана за все и пожелал ему удачи в предстоящем сезоне.
И я очень благодарен всем болельщикам команды, которые в очередной раз поддержали меня. «Реалу» я всегда буду желать всего самого лучшего», — сказал Мората.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новичок «Челси» форвард Альваро Мората высказался по поводу своего перехода из «Реала» в английский клуб.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии