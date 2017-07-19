Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Минское «Динамо» пройдет дальше, брестское «Динамо» покинет турнир по мнению букмекеров

Сегодня белорусские клубы проведут ответные матчи 2-го квалификационного раунда нового сезона Лиги Европы.

Букмекеры считают минское «Динамо» фаворитом своей пары, шансы брестского «Динамо» на проход ниже, чем у соперника.

Минское «Динамо» дома сыграет с «Работничками».

БК «Париматч» на победу «Динамо» выставил коэффициент 1,44, на победу клуба «Работнички» – 8,00, на ничью – 3,90.

«Марафон» выставил следующие котировки: победа «Динамо» – 1,46, победа «Работнички» – 8,50, ничья – 4,20.

Коэффициент на проход «Динамо» в следующий раунд – 1,181, на «Работнички» – 4,85.

Брестское «Динамо» дома сразится с австрийским «Альтахом».

БК «Париматч» на победу «Динамо» выставил коэффициент 2,85, на победу «Альтаха» – 2,50, на ничью – 3,20.

«Марафон» выставил следующие котировки: победа «Динамо» – 3,02, победа «Альтаха» – 2,48, ничья – 3,25.

Коэффициент на проход «Динамо» в следующий раунд – 1,99, на «Альтах» – 1,82.

Матч «Динамо» Минск – «Работнички» начнется в 18.00, «Динамо» Брест – «Альтах» в 19.30 по белорусскому времени.