Хави: «Барселона» проспала – «Реал» доминирует во всех аспектах футбола»

Бывший полузащитник «Барселоны», а ныне игрок катарского «Аль-Садда» Хави рассказал, почему «Реал» превосходит каталонский клуб.

«В целом можно сказать, что «Барселона» проспала. Ей нужно усилить свою академию и ее модель игры. Прежде чем попасть в первую команду, молодые футболисты должны обязательно научиться играть в стиле, соответствующем концепции клуба.

«Реал» сделал очень хорошие приобретения. В настоящее время мадридцы доминируют во всех аспектах игры – в контратаках, позиционных атаках, владении мячом и переходе из атаки в оборону. У них чрезвычайно хороший подбор быстрых, мощных игроков, которые верят в Зидана.

Мне нравится, что «Барселона» сделала ставку на Вальверде. Он готов к этой работе, обладает богатым опытом, знаком с клубом, так что у него должно получиться. Его возвращение означает возвращение к ортодоксальному стилю», — сказал Хави.

За последние 4 сезона «Реал» трижды выигрывал Лигу чемпионов (2014, 2016, 2017) и один раз – чемпионат Испании (2017). На счету «Барселоны» за это время одна победа в ЛЧ (2015) и два чемпионства в Ла Лиге (2015, 2016).