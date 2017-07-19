Президент ОКР Жуков включен в состав координационной комиссии Евроигр-2019

Руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) и член МОК Александр Жуков присоединился к работе координационной комиссии вторых Европейских игр, которые пройдут в 2019 году в Минске.

Ранее президент ОКР был назначен главой координационной комиссии МОК по зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Среди руководителей европейских национальных комитетов в рядах координационной комиссии помимо Жукова также числятся президенты Алехандро Бланко (Испания), Дайна Гудзиневичуте (Литва), Анджей Красницкий (Польша), Нильс Нигард (Дания), Сергей Бубка (Украина), Златко Матеша (Хорватия), Спирос Капралос (Греция).

Комиссия также включает руководителей, генеральных секретарей и представителей европейских НОК и федераций по видам спорта.