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«Чисть» – СДЮШОР-3. 56-летний Метлицкий забил первый гол во второй лиге

20.07.2017 09:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче очередного тура второй лиги Беларуси «Чисть» на своем поле разгромила пинский СДЮШОР-3 (12:0).

Шестой мяч в составе хозяев провел полузащитник и директор клуба Николай Метлицкий, которому в ноябре исполнится 57 лет. Это первый гол футболиста во второй лиге Беларуси.

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В матче очередного тура второй лиги Беларуси «Чисть» на своем поле разгромила пинский СДЮШОР-3 (12:0).

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