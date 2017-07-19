«Чисть» – СДЮШОР-3. 56-летний Метлицкий забил первый гол во второй лиге

В матче очередного тура второй лиги Беларуси «Чисть» на своем поле разгромила пинский СДЮШОР-3 (12:0).

Шестой мяч в составе хозяев провел полузащитник и директор клуба Николай Метлицкий, которому в ноябре исполнится 57 лет. Это первый гол футболиста во второй лиге Беларуси.

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