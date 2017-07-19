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Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Ответные матчи. Брестское «Динамо» принимает «Альтах», минское «Динамо» – «Работнички»
20.07.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лига Европы
2-й квалификационный раунд
Ответные матчи
Первый матч – 1:1.
Прямая трансляция – «Беларусь 5»
Первый матч – 1:1.
Прямая трансляция – «Беларусь 5» (включение после окончания матча в Минске)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Ответные матчи. Брестское «Динамо» принимает «Альтах», минское «Динамо» – «Работнички»
Лига Европы 2-й квалификационный раунд Ответные матчи Первый матч – 1:1.
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