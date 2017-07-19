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Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Ответные матчи. Брестское «Динамо» принимает «Альтах», минское «Динамо» – «Работнички»

20.07.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лига Европы

2-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Динамо Минск Беларусь – Работнички Македония
Дата проведения
20 июля, 18.00, «Трактор»
Онлайн матча

Первый матч – 1:1.

Прямая трансляция – «Беларусь 5»

Динамо Брест Беларусь – Альтах Австрия
Дата проведения
20 июля, 19.30, «ОСК Брестский»
Онлайн матча

Первый матч – 1:1.

Прямая трансляция – «Беларусь 5» (включение после окончания матча в Минске)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Календарь Лиги Европы

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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