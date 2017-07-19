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Артем Милевский: «Кстати, что вам все неймется? Постоянно подкалываете меня, я же все читаю»
20.07.2017 09:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал, что следит за тем, что о нем пишут в СМИ.
«Хорошо чувствую себя. Каждый день тренируюсь вместе с командой. У меня была предсезонная подготовка вместе с «Тосно», пахал на сборах, поэтому моя физическая форма не вызывает сомнений.
Кстати, что вам все неймется? То одно, то второе, то пятое, то десятое… Постоянно подкалываете меня, я же все читаю. Ты там передай пацанам, что я возьму и обижусь, потом совсем разговаривать не буду. Так что смотрите у меня :)», – сказал Милевский.
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал, что следит за тем, что о нем пишут в СМИ.
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