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Лукаш Тесак: «Знаю, что у Беларуси сильная сборная: не так давно одержала победу над Словакией»

20.07.2017 10:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Гомеля» Лукаш Тесак поделился эмоциями после перехода в белорусский клуб.

– Доволен, что оказался в «Гомеле». У меня была травма спины, и я благодарен клубу за предоставленный шанс заявить о себе. Было еще несколько вариантов продолжения карьеры, но с «Гомелем» обговорили все нюансы, поэтому ничего менять не стал. Посмотрим, как пойдут дела. Надеюсь, я помогу клубу, клуб поможет мне ― и все будут довольны. Команда сейчас выступает неплохо, а впереди еще много игр. Будем стараться завершить сезон на хорошей позиции.

– То, что в «Гомеле» с начала сезона играет Дима Айдов, как-то повлияло на твой выбор?

– Конечно. Он предложил мою кандидатуру, Дима хорошо знает меня как футболиста, как человека. Сейчас с его помощью мне легче адаптироваться в команде и в незнакомом городе.

– Раньше бывал в Беларуси?

– Давно. Приезжал в составе словацкого клуба играть с минским МТЗ-РИПО. Уже тогда заметил, что Беларусь ― красивая страна и здесь живут очень хорошие люди. Знаю, что у вас сильная сборная: не так давно одержала победу над Словакией. В Беларуси также порадовало хорошее качество полей.

– С бытовыми вопросами в Гомеле уже разобрался?

– Моя девушка находится в Москве, но о переезде в Гомель речь пока не шла: я и сам здесь только неделю нахожусь, живу в гостинице. На данный момент у меня на первом месте игра с брестским «Динамо» в Кубке и старт второго круга чемпионата, а все бытовые вопросы решу по ходу дела.

– Не так давно ты дебютировал в сборной Словакии.

– Да, я провел четыре официальных матча и принял участие в двух товарищеских играх. К сожалению, из-за травмы не смог продолжить выступление за сборную, но, конечно, хочется еще сыграть за главную команду страны, – сказал Тесак.

 
Теги: Гомель
 
 
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Защитник «Гомеля» Лукаш Тесак поделился эмоциями после перехода в белорусский клуб.

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