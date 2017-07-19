«Динамо» Брест – «Альтах». После матча болельщиков отвезут домой бесплатные автобусы

Сегодня состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между брестским «Динамо» и австрийским «Альтахом».

Брестский клуб после игры организовывает бесплатные автобусы для доставки болельщиков домой. Сообщается, что два автобуса будут ждать на остановке «Площадь Ленина» (возле Католического костела). Они развезут болельщиков на Дубровку и Речицу. Еще три автобуса будут стоять на остановке «Театр» и поедут в микрорайоны Ковалево, Вулька и Восток.

Напомним, поединок состоится сегодня и начнется в 19.30 по белорусскому времени.