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Эдуард Дубров: «Говорцова немного скрытный человек. Сколько ни прошу выйти на связь, ответа дожидаюсь не всегда»

20.07.2017 11:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер женской сборной Беларуси Эдуард Дубров поделился мнением об Ольге Говорцовой.

– На «Уимблдоне» быстро проиграла Ольга Говорцова. Да и вообще за последние 2,5 месяца ей удалось выиграть только один матч.

– Честно сказать, Ольга для меня немного скрытный человек. Тяжеловато общаться с ней. Сколько ни прошу выйти на связь — с помощью «вайбера», «скайпа» или чего бы то ни было, но ответа дожидаюсь не всегда. А ведь спрашиваю, как здоровье, как готовится, где находится.

Ольга не хочет делиться своими планами,но я-то вижу, что результата нет. То не выступала на турнирах, а как поехала, так и проиграла на старте что «Ролан Гаррос», что «Уимблдона». Скорее всего, сейчас Говорцова находится в США, готовится к американской серии турниров. Она там долгое время жила и тренировалась, так что места знакомые. Знаю, что еще хочет играть в Туре, но для того, чтобы быть конкурентоспособной хотя бы на уровне топ-200, надо работать больше, – сказал Дубров.

 
 
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Главный тренер женской сборной Беларуси Эдуард Дубров поделился мнением об Ольге Говорцовой.

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