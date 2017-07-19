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Андрей Пышник: «Обидно, что результат игры с «Лучом» решил непонятный пенальти в наши ворота»
20.07.2017 12:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Торпедо» Андрей Пышник оценил игру команды в матче с «Лучом» (0:1).
«Обидно, что результат игры решил непонятный пенальти в наши ворота. Если судья хотел бы быть последовательным, то аналогичная ситуация была и у ворот соперника.
План на игру мы выдерживали. Первый тайм провели вторым номером, во втором имели преимущество, но не забили гол. Понимаю, что кивать на судей – удел слабых. Сами должны были забивать. Все-таки считаю, справедливость должна восторжествовать во втором круге, когда уже нам будет везти.
Ребята отдавались игре, к этому вопросов нет. Были моменты, которые не реализовали. План на игру выдерживали, но пенальти в наши ворота в планах не было», – сказал Пышник.
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Главный тренер минского «Торпедо» Андрей Пышник оценил игру команды в матче с «Лучом» (0:1).
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