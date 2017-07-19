Андрей Пышник: «Обидно, что результат игры с «Лучом» решил непонятный пенальти в наши ворота»

Главный тренер минского «Торпедо» Андрей Пышник оценил игру команды в матче с «Лучом» (0:1).

«Обидно, что результат игры решил непонятный пенальти в наши ворота. Если судья хотел бы быть последовательным, то аналогичная ситуация была и у ворот соперника.

План на игру мы выдерживали. Первый тайм провели вторым номером, во втором имели преимущество, но не забили гол. Понимаю, что кивать на судей – удел слабых. Сами должны были забивать. Все-таки считаю, справедливость должна восторжествовать во втором круге, когда уже нам будет везти.

Ребята отдавались игре, к этому вопросов нет. Были моменты, которые не реализовали. План на игру выдерживали, но пенальти в наши ворота в планах не было», – сказал Пышник.