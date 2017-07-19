ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Метлицкий стал самым возрастным футболистом Беларуси

20.07.2017 13:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник Николай Метлицкий обновил рекорд и стал самым возрастным футболистом Беларуси.

Вчера Метлицкий принял участие в матче второй лиги «Чисть» – СДЮШОР-3 (12:0). На этот момент игроку было 56 лет, 8 месяцев и 6 дней.

До этого рекордсменом был Юрий Пудышев, который принял участие в матче БАТЭ против брестского «Динамо» в возрасте 56 лет, 6 месяцев и 22 дней.

В мировом футболе одними из самых возрастных действующих футболистов являются Кадзуеси Миура («Иокогама», Япония, 50 лет), Бенгт Андерссон («Сере», Швеция, 50 лет) и Ким Бьюн-Джи («Чоннам Драгонс», Южная Корея, 46 лет).

«Закончу с футболом, когда Лукашенко закончит с президенством». Самый старый футболист Беларуси

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник Николай Метлицкий обновил рекорд и стал самым возрастным футболистом Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Андрей Пышник: «Обидно, что результат игры с «Лучом» решил непонятный пенальти в наши ворота»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика