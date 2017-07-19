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Николай Метлицкий стал самым возрастным футболистом Беларуси
20.07.2017 13:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Николай Метлицкий обновил рекорд и стал самым возрастным футболистом Беларуси.
Вчера Метлицкий принял участие в матче второй лиги «Чисть» – СДЮШОР-3 (12:0). На этот момент игроку было 56 лет, 8 месяцев и 6 дней.
До этого рекордсменом был Юрий Пудышев, который принял участие в матче БАТЭ против брестского «Динамо» в возрасте 56 лет, 6 месяцев и 22 дней.
В мировом футболе одними из самых возрастных действующих футболистов являются Кадзуеси Миура («Иокогама», Япония, 50 лет), Бенгт Андерссон («Сере», Швеция, 50 лет) и Ким Бьюн-Джи («Чоннам Драгонс», Южная Корея, 46 лет).
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Полузащитник Николай Метлицкий обновил рекорд и стал самым возрастным футболистом Беларуси.
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