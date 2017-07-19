КХЛ. Граборенко продолжит карьеру в российском клубе

Белорусский защитник Роман Граборенко продолжит карьеру в России.

Ранее сообщалось, что контракт между защитником и минским «Динамо» истек 30 апреля и хоккеист не торопился продлевать его, а позднее стал ограничено свободным агентом.

Как стало известно «СпортНавинам», 24-летний форвард в ближайшее время пополнит ряды одного из российских клубов КХЛ.

Статистику Граборенко в прошлом сезоне смотрите здесь.