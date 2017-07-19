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КХЛ. Граборенко продолжит карьеру в российском клубе
20.07.2017 13:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Роман Граборенко продолжит карьеру в России.
Ранее сообщалось, что контракт между защитником и минским «Динамо» истек 30 апреля и хоккеист не торопился продлевать его, а позднее стал ограничено свободным агентом.
Как стало известно «СпортНавинам», 24-летний форвард в ближайшее время пополнит ряды одного из российских клубов КХЛ.
Статистику Граборенко в прошлом сезоне смотрите
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Белорусский защитник Роман Граборенко продолжит карьеру в России.
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