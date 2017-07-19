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Вязович финишировал пятым на 12 этапе "Шелкового пути"

20.07.2017 13:34 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл — Sputnik. Три первых места по результатам 12-го этапа ралли-рейда "Шелковый путь" заняли экипажи российской команды "КАМАЗ-МАСТЕР", свидетельствуют результаты официального сайта гонки.

Вязович финишировал пятым на 12 этапе "Шелкового пути"
© Sputnik Максим Богодвид
"Шелковый путь": Вязович финишировал шестым на 11-м этапе

Первым очередной китайский этап завершил Айрат Мардеев, вторым, в чуть более двух минутах отставания, Антон Шибалов, третьим Эдуард Николаев, отставший от ближайшего соперника на три минуты.

Сергея Вязович приехал на финиш пятым, два других экипажа "МАЗ-СПОРТавто", Александр Василевский и Алексей Вишневский, завершили этап девятым и одиннадцатым.

В итоговом зачете грузовиков по-прежнему лидирует КамАЗ Дмитрия Сотникова, на втором месте — Экипаж Шибалова, третью позицию занимает Мардеев. Лучшее место среди белорусских экипажей занимает Вязович, он шестой. Экипаж Вишневского находится на восьмой позиции, Василевский — девятый.

В зачете внедорожников лидером остается Сириль Депре из команды Peugeot, на второй позиции — Хань Вэй на Geely, а на третье место место поднялся французский пилот Кристиан Лавией на китайском внедорожнике Baic, выигравший 12-й этап.

Следующий этап "Шелкового пути" пройдет между городами Алашань-Юци и Чжунвэй. Длина этапа составит 690,31 километра, спецучастка — 318,66 километра.

 
Теги: Минск
 
 
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Все белорусские экипажи по итогам очередного этапа занимают среди грузовиков места в топ-9, а в зачете внедорожников два китайских джипа - среди лидеров.

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