МИНСК, 20 июл — Sputnik. Три первых места по результатам 12-го этапа ралли-рейда "Шелковый путь" заняли экипажи российской команды "КАМАЗ-МАСТЕР", свидетельствуют результаты официального сайта гонки.

Первым очередной китайский этап завершил Айрат Мардеев, вторым, в чуть более двух минутах отставания, Антон Шибалов, третьим Эдуард Николаев, отставший от ближайшего соперника на три минуты.

Сергея Вязович приехал на финиш пятым, два других экипажа "МАЗ-СПОРТавто", Александр Василевский и Алексей Вишневский, завершили этап девятым и одиннадцатым.

В итоговом зачете грузовиков по-прежнему лидирует КамАЗ Дмитрия Сотникова, на втором месте — Экипаж Шибалова, третью позицию занимает Мардеев. Лучшее место среди белорусских экипажей занимает Вязович, он шестой. Экипаж Вишневского находится на восьмой позиции, Василевский — девятый.

В зачете внедорожников лидером остается Сириль Депре из команды Peugeot, на второй позиции — Хань Вэй на Geely, а на третье место место поднялся французский пилот Кристиан Лавией на китайском внедорожнике Baic, выигравший 12-й этап.

Следующий этап "Шелкового пути" пройдет между городами Алашань-Юци и Чжунвэй. Длина этапа составит 690,31 километра, спецучастка — 318,66 километра.