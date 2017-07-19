Игорь Криушенко: «Зыгмантович будет исполнять обязанности главного тренера «Торпедо-БелАЗ» после моего ухода»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко объяснил причину ухода из «Торпедо-БелАЗ».

«Еще в марте, когда происходило мое назначение на должность главного тренера национальной сборной, была договоренность с Сергеем Николаевичем Румасом о том, что летом мы вернемся к вопросу о совмещении постов. И вот, после возвращения сборной команды клубов из Таиланда, такой разговор состоялся. Мы обсудили ситуацию с председателем федерации и с руководством Белорусского автозавода, и в результате я принял решение сосредоточиться на работе в национальной сборной.

Я продолжу работать с командой до спарринга с «Алмалыком», помогу войти в курс дел Андрею Викентьевичу Зыгмантовичу, который будет исполнять обязанности главного тренера команды «Торпедо-БелАЗ» после моего ухода. И только в воскресенье мы с моим помощником Олегом Филипповичем Кузьменком действительно попрощаемся с командой и со всеми людьми, с которыми мы работали в Жодино эти четыре с половиной года.

Хочу поблагодарить футболистов, тренерский штаб и всех работников клуба за плодотворное сотрудничество, а также всех болельщиков, которые были и остаются с жодинской командой. От всей души желаю «Торпедо-БелАЗу» дальнейшего развития и прогресса», – сказал Криушенко.