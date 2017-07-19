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Де Шильо перешел из «Милана» в «Ювентус» за 12 млн евро
20.07.2017 13:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо продолжит карьеру в «Ювентусе».
24-летний футболист сборной Италии, играющий на обоих флангах, подписал контракт с туринским клубом до лета 2022 года.
«Милан» в течение трех лет получит за своего воспитанника 12 миллионов евро. Сумма может вырасти еще на 500 тысяч благодаря бонусам.
Контракт Де Шильо с миланцами был рассчитан до 2018 года. Игрок отказался продлевать соглашение, после чего у него произошел конфликт с фанатами.
Фото: официальный сайт «Ювентуса»
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Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо продолжит карьеру в «Ювентусе».
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