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Де Шильо перешел из «Милана» в «Ювентус» за 12 млн евро

20.07.2017 13:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо продолжит карьеру в «Ювентусе».

24-летний футболист сборной Италии, играющий на обоих флангах, подписал контракт с туринским клубом до лета 2022 года.

«Милан» в течение трех лет получит за своего воспитанника 12 миллионов евро. Сумма может вырасти еще на 500 тысяч благодаря бонусам.

Контракт Де Шильо с миланцами был рассчитан до 2018 года. Игрок отказался продлевать соглашение, после чего у него произошел конфликт с фанатами.

Де Шильо перешел из «Милана» в «Ювентус» за 12 млн евро

Фото: официальный сайт «Ювентуса»

 
 
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Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо продолжит карьеру в «Ювентусе».

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