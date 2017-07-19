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КХЛ. Граборенко перейдет в «Нефтехимик»
20.07.2017 15:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник Роман Граборенко перейдет в нижнекамский «Нефтехимик».
Контракт с 24-летним хоккеистом будет подписан на один сезон.
В прошлом сезоне Граборенко сыграл за минское «Динамо» 17 матчей, в которых сумел записать на свой счёт 8 (2+6) результативных баллов при показателе полезности «+7» и 21 минуте штрафного времени.
Контракт между защитником и минским «Динамо» истек 30 апреля, и хоккеист не согласился продлевать его, а позднее стал ограниченно свободным агентом.
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Защитник Роман Граборенко перейдет в нижнекамский «Нефтехимик».
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