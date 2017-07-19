КХЛ. Граборенко перейдет в «Нефтехимик»

Защитник Роман Граборенко перейдет в нижнекамский «Нефтехимик».

Контракт с 24-летним хоккеистом будет подписан на один сезон.

В прошлом сезоне Граборенко сыграл за минское «Динамо» 17 матчей, в которых сумел записать на свой счёт 8 (2+6) результативных баллов при показателе полезности «+7» и 21 минуте штрафного времени.

Контракт между защитником и минским «Динамо» истек 30 апреля, и хоккеист не согласился продлевать его, а позднее стал ограниченно свободным агентом.