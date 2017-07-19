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Как выглядят уставшие ноги велогонщика с "Тур де Франс"
20.07.2017 15:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июл — Sputnik. Польский велогонщик Павел Полянски поделился в социальной сети фотографией своих "уставших" ног, снимок поверг в шок интернет-пользователей.
До окончания престижной веломногодневки осталось три дня — соревнования завершатся 23 июля в Париже. Основными претендентами на победу являются Крис Фрум (Британия) и Ригоберто Уран (Колумбия). Другие спортсмены, утратив шансы на победу, просто получают удовольствие от гонки. Один из них — поляк Павел Полянски, занимающий 73-е место в генеральном зачете. Накануне спортсмен опубликовал в
"Мои ноги выглядят немного уставшими после 16-го этапа", — подписал фото Полянски.
Пост велосипедиста собрал более 37 тысяч лайков и тысячи комментариев. В основном, пользователи шокированы тем, как выглядят ноги спортсмена. Они сочувствуют велогонщику и желают ему удачи. Многие с иронией отмечают, что этим и отличается оздоровительная физкультура от профессионального спорта.
В "Тур де Франс" принимает участие и белорус Василий Кириенко, который в общем зачете располагается на 113-м месте.
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Поляк опубликовал фото своих жилистых ног со вздутыми венами и неравномерным загаром.
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