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Брестское "Динамо" обыскалось своего новичка Милевского
20.07.2017 16:36 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июл — Sputnik. Украинский нападающий Артем Милевский снялся в рекламе популярной игрушки спиннер, сообщается в Twitter-аккаунте футбольного клуба "Динамо-Брест".
Видеоролик посвящен предстоящему ответному поединку квалификационного раунда Лиги Европы между брестскими "динамовцами" и австрийскими "Рейндороф" ("Альтахом").
Авторы видео обыграли пристрастие 32-летнего футболиста к походам в увеселительные заведения. Так, на протяжении всего ролика человек ищет Милевского в барах, а находит его на стадионе со спиннером.
Бывший киевский "динамовец"
Напомним,
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Любителя баров и увеселительных заведений искали по всему Бресту, но безуспешно.
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