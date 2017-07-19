МИНСК, 20 июл — Sputnik. Украинский нападающий Артем Милевский снялся в рекламе популярной игрушки спиннер, сообщается в Twitter-аккаунте футбольного клуба "Динамо-Брест".

Видеоролик посвящен предстоящему ответному поединку квалификационного раунда Лиги Европы между брестскими "динамовцами" и австрийскими "Рейндороф" ("Альтахом").

Авторы видео обыграли пристрастие 32-летнего футболиста к походам в увеселительные заведения. Так, на протяжении всего ролика человек ищет Милевского в барах, а находит его на стадионе со спиннером.

߷ 20 июля ищите спиннеры "Динамо-Брест" на матче против "Альтаха". Начало в 19:30. #fcdb1960 pic.twitter.com/AgWAR980Lo — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 19 июля 2017 г.

Бывший киевский "динамовец" Милевский перешел в брестский клуб 6 июля . Он признался, что хочет стать лучшим футболистом Беларуси.

Напомним, первый поединок между "Динамо" и "Рейндорфом" завершился ничьей (1:1) . Ответный поединок второго квалификационного раунда ЛЕ пройдет 20 июля в Бресте, стартовый свисток прозвучит в 19:45.В прямом эфире встречу покажет телеканал "Беларусь 5".