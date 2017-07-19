Хорватский защитник Булят стал игроком БАТЭ

Контракт с БАТЭ подписал 30-летний хорватский защитник Юрица Булят, сообщает официальный сайт клуба.

Первую половину нынешнего года Булят провел в ташкентском «Пахтакоре».

В сезоне-2006/07 футболист становился серебряным призером чемпионата Хорватии в составе «Хайдука» и выигрывал Кубок страны.

В 2011 году Булят перешел в «Маккаби» из Хайфы. Впоследствии он возвращался в Хорватию и снова уезжал за границу: в немецкий «Энерги» из Коттбуса, харьковский «Металлист», узбекские «Бунедкор» и «Пахтакор».

Булят в свое время регулярно призывался под знамена юниорских и молодежных сборных Хорватии. В 2010-м провел два официальных поединка в рядах главной команды своей страны.

Защитник имеет опыт выступлений в групповых раундах еврокубков. Так, в сезоне-2010/11 играл в осенней фазе Лиги Европы за «Хайдук». Соперниками хорватского клуба были «Зенит», греческий АЕК и бельгийский «Андерлехт». В следующем сезоне уже в стане «Маккаби» участвовал опять же в группе Лиги Европы.



