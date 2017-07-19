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«Динамо» Минск – «Работнички».  Стали известны составы команд

20.07.2017 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны составы минского «Динамо» и «Работничков» на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Динамо Минск: Климович, Кузьменок, Галович, Остроух, Нойок (к), Сачивко, Бегунов, Лекович, Лукич, Сарока, Хващинский.

Запасные: Игнатович, Швецов, Яроцкий, Николич, Демидович, Кийко, Карпович.

Работнички: Шишковски, Найдовски, Митрев, Эрера, Дурански, Найденов, Велинов, Маркоски, Биляли, Трайчевски (к), Рашо.

Запасные: Божиновски, Сахити, Кадриу, Станковски, Тодоров, Ацковски, Илиев.

Матч начнется в 18.00.

 
Теги: Минск
 
 
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Стали известны составы минского «Динамо» и «Работничков» на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

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