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«Динамо» Минск – «Работнички». Стали известны составы команд
20.07.2017 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы минского «Динамо» и «Работничков» на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Динамо Минск: Климович, Кузьменок, Галович, Остроух, Нойок (к), Сачивко, Бегунов, Лекович, Лукич, Сарока, Хващинский.
Запасные: Игнатович, Швецов, Яроцкий, Николич, Демидович, Кийко, Карпович.
Работнички: Шишковски, Найдовски, Митрев, Эрера, Дурански, Найденов, Велинов, Маркоски, Биляли, Трайчевски (к), Рашо.
Запасные: Божиновски, Сахити, Кадриу, Станковски, Тодоров, Ацковски, Илиев.
Матч начнется в 18.00.
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Стали известны составы минского «Динамо» и «Работничков» на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
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