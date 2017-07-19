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«Прессбол»: Младенович может вернуться в БАТЭ
20.07.2017 17:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сербский защитник «Стандарда» Филип Младенович может вернуться в БАТЭ.
По сведениям «Прессбола», борисовский клуб проявляет интерес к 25-летнему игроку.
Напомним, Младенович уже выступал за БАТЭ в 2014-2015 годах. Вместе с борисовчанами футболист становился чемпионом Беларуси (2014, 2015), обладателем Кубка (2014/15) и Суперкубка (2014, 2015) страны.
В январе 2016-го футболист подписал контракт с «Кельном»
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Сербский защитник «Стандарда» Филип Младенович может вернуться в БАТЭ.
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