ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Прессбол»: Младенович может вернуться в БАТЭ

20.07.2017 17:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сербский защитник «Стандарда» Филип Младенович может вернуться в БАТЭ.

По сведениям «Прессбола», борисовский клуб проявляет интерес к 25-летнему игроку.

Напомним, Младенович уже выступал за БАТЭ в 2014-2015 годах. Вместе с борисовчанами футболист становился чемпионом Беларуси (2014, 2015), обладателем Кубка (2014/15) и Суперкубка (2014, 2015) страны.

В январе 2016-го футболист подписал контракт с «Кельном» за 1,5 млн евро. В 2017-м сербский защитник перешел в бельгийский «Стандард», с которым заключил соглашение на четыре года.

Лучшие легионеры в истории чемпионатов Беларуси

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сербский защитник «Стандарда» Филип Младенович может вернуться в БАТЭ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Динамо» Минск – «Работнички».  Стали известны составы команд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика