«Прессбол»: Младенович может вернуться в БАТЭ

Сербский защитник «Стандарда» Филип Младенович может вернуться в БАТЭ.

По сведениям «Прессбола», борисовский клуб проявляет интерес к 25-летнему игроку.

Напомним, Младенович уже выступал за БАТЭ в 2014-2015 годах. Вместе с борисовчанами футболист становился чемпионом Беларуси (2014, 2015), обладателем Кубка (2014/15) и Суперкубка (2014, 2015) страны.

В январе 2016-го футболист подписал контракт с «Кельном» за 1,5 млн евро . В 2017-м сербский защитник перешел в бельгийский «Стандард», с которым заключил соглашение на четыре года.

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