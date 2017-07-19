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Александр Ермакович: «Давно не выигрывали в еврокубках на выезде? Мы выбили эту пробку!»

20.07.2017 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал о мотивах изменений в составе на ответный матч Лиги чемпионов с «Алашкертом» (3:1) по сравнению с первым.

– Несколько неожиданным показалось решение по использованию в центре защиты Яблонского и переводу на ее левый фланг Полякова. Из каких соображений вы действовали?

– Такое решение у нас созрело сразу. Мы изначально не планировали в стартовый состав Кендыша, так как были определенные задумки использовать в центре полузащиты в компании с Драгуном и Иваничем Сашу Володько. Поэтому для укрепления центральной оси важно было задействовать в паре с Милуновичем игрока, способного держать вертикальную ось. Им и оказался Яблонский. Позиция правого защитника, на которой мы используем Риоса, перед игрой даже не обсуждалась. А Поляков уже имел определенный опыт игры слева в обороне.

– Несмотря на не совсем удачный исход домашнего поединка, перед матчем в Ереване вы излучали оптимизм. На чем базировалась ваша уверенность?

– После первой игры я видел, что соперник нам по силам. Игра в Борисове давалась, и только из-за своей расхлябанности мы не довели ее до победы. А пропущенный гол кроме как несчастным случаем и не назовешь.

 

 

– БАТЭ наконец победил в гостевом поединке. Заждались?

– Около 15 лет назад руководивший борисовской командой Юрий Пунтус, после того как мы прервали многоматчевую безвыигрышную серию во встречах с «Гомелем», произнес: «Мы выбили эту пробку!». То же самое хочу сейчас сказать и я. После выездной победы пятилетней давности над французским «Лиллем» мы долго не могли выиграть в гостях. Но, справедливости ради, стоит заметить, что за это время на чужих полях много раз расходились миром с соперниками, что было нам на руку с точки зрения стратегии двухматчевых противостояний. Потому те ничейные исходы по смыслу были равносильны победным, – сказал Ермакович.

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал о мотивах изменений в составе на ответный матч Лиги чемпионов с «Алашкертом» (3:1) по сравнению с первым.

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