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«Динамо» Брест – «Альтах». Милевский выйдет с первых минут
20.07.2017 18:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы брестского «Динамо» и «Альтаха» на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Динамо Брест: Малерб, Лебедев, Премудров, Витус, Веретило, Торрес, Легчилин, Аврамия, Нивалдо, Осучукву, Милевский.
Запасные: Хвин, Докаль, Седько, Фамейе, Кириленко, Вуячич, Иванов.
Альтах: Кобрас, Галвао, Нетцер, Линхарт, Саломон, Нгамале, Пизингер, Нутц, Цех, Нгват-Маоп, Добрас.
Запасные: Дмитрович, Шакич, Грбич, Гебауэр, Шрайнер, Цвишенбруггер, Айгнер.
Матч начнется в 19.30.
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Стали известны составы брестского «Динамо» и «Альтаха» на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
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