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«Динамо» Брест – «Альтах». Милевский выйдет с первых минут

20.07.2017 18:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны составы брестского «Динамо» и «Альтаха» на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Динамо Брест: Малерб, Лебедев, Премудров, Витус, Веретило, Торрес, Легчилин, Аврамия, Нивалдо, Осучукву, Милевский.

Запасные: Хвин, Докаль, Седько, Фамейе, Кириленко, Вуячич, Иванов.

Альтах: Кобрас, Галвао, Нетцер,  Линхарт, Саломон, Нгамале, Пизингер, Нутц, Цех, Нгват-Маоп, Добрас.

Запасные: Дмитрович, Шакич, Грбич, Гебауэр, Шрайнер, Цвишенбруггер, Айгнер.

Матч начнется в 19.30.

 
Теги: Брест
 
 
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Стали известны составы брестского «Динамо» и «Альтаха» на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

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