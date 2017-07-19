МИНСК, 20 июл — Sputnik. Белорусский футбольный тренер Игорь Криушенко в скором времени покинет жодинское "Торпедо-БелАЗ" и сосредоточится на работе в национальной сборной, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусские футболисты поднялись на 12 позиций в рейтинге ФИФА

Накануне в СМИ появилась информация об уходе Криушенко с поста главного тренера жодинцев. В четверг пресс-служба клуба проинформировала, что специалист вместе с командой приехал в Жодино и провел тренировку, тем самым опровергнув сообщения об уже свершившейся отставке.

"Вместе с тем, специалист подтвердил свой скорый уход из Жодино", — рассказали в клубе.

Как пояснил сам Криушенко, после возвращения сборной из Таиланда, где команда заняла второе место в Кубке Короля, с главой АБФФ Сергеем Румасом состоялся разговор о совмещении постов.

"Мы обсудили ситуацию с председателем федерации и с руководством Белорусского автозавода, и в результате я принял решение сосредоточиться на работе в национальной сборной", — сказал специалист.

Криушенко заверил, что поможет "Торпедо" подготовится в товарищескому поединку против "Алмалыка" (Узбекистан) и введет в курс дела Андрея Зыгмантовича, который будет исполнять обязанности главкому.

"И только в воскресенье мы с моим помощником Олегом Филипповичем Кузьменком действительно попрощаемся с командой и со всеми людьми, с которыми мы работали в Жодино эти четыре с половиной года", — продолжил специалист.

Он поблагодарил футболистов и тренерский штаб за плодотворное сотрудничество. Также отметил болельщиков жодинской команды. "От всей души желаю "Торпедо-БЕЛАЗу" дальнейшего развития и прогресса", — заключил Криушенко.

В свою очередь, руководство клуба также сказало слова благодарности наставнику команды и пожелало ему удачи.

Напомним, Криушенко возглавил сборную страны в начале марта и с тех пор совмещал работу в ней с работой в жодинской команде.

После первого круга чемпионата Беларуси торпедовцы занимают 7-е место, набрав в 15 матчах 24 очка (6 побед, 6 ничьих, 3 поражения; разница мячей — 18-13).

Сборная Беларуси свой ближайший матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 проведет 31 августа в гостях у команды Люксембурга. Сейчас положение в квалификационной группе А мирового первенства таково: Швеция — 13 очков, Франция — 13, Нидерланды — 10, Болгария — 9, Беларусь — 5, Люксембург — 1.