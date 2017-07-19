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«Динамо» Брест – «Альтах». Малерб пропустил гол с центра поля
20.07.2017 19:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы брестское «Динамо» принимает «Альтах» (0:1, первый тайм).
Отметим, что счет в матче открыли гости. На 10-й минуте Муми Нгамале забил гол, отправив мяч в ворота брестчан с центра поля.
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В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы брестское «Динамо» принимает «Альтах» (0:1, первый тайм).
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