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«Динамо» Брест – «Альтах». Малерб пропустил гол с центра поля

20.07.2017 19:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы брестское «Динамо» принимает «Альтах» (0:1, первый тайм).

Отметим, что счет в матче открыли гости. На 10-й минуте Муми Нгамале забил гол, отправив мяч в ворота брестчан с центра поля.

Tribuna.com ведет текстовую трансляцию матча из Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
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В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы брестское «Динамо» принимает «Альтах» (0:1, первый тайм).

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