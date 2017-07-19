Сергей Гуренко: «В следующий раунд прошла та команда, которая была сильнее»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал разгром «Работничков» (3:0, первая игра 1:1) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Tribuna.com.

– По игре задачу выполнили. Прошли в следующий раунд. Фрагментами показали очень хороший футбол. Создали много опасных моментов. Три из них реализовали. Я считаю, что прошла та команда, которая была сильнее. К ребятами больших вопросов нет.

Да, дали сопернику создать несколько ситуаций, но надо понимать, что это достаточно квалифицированная команда. Там есть ряд очень быстрых и техничных игроков. Но мы играли на своих плюсах. Поэтому я рад. Двигаемся дальше и готовимся к киприотам, – сказал Гуренко.