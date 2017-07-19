Тренер Бартошек присутствует на матче «Динамо» – «Альтах»

Польский тренер Мацей Бартошек посетил матч между брестским «Динамо» и «Альтахом» (3:0, второй тайм).

Ранее польские СМИ сообщали о том, что Бартошек в пятницу приступит к работе главным тренером брестского «Динамо».

Нынешний главный тренер клуба Владимир Журавель накануне попрощался с командой, но сегодня руководит командой в игре с «Альтахом».





Скриншот из эфира «Беларусь 5»