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Тренер Бартошек присутствует на матче «Динамо» – «Альтах»
20.07.2017 21:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Польский тренер Мацей Бартошек посетил матч между брестским «Динамо» и «Альтахом» (3:0, второй тайм).
Ранее польские СМИ сообщали о том, что Бартошек в
Нынешний главный тренер клуба Владимир Журавель накануне
Скриншот из эфира «Беларусь 5»
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Польский тренер Мацей Бартошек посетил матч между брестским «Динамо» и «Альтахом» (3:0, второй тайм).
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