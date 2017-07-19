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Владимир Журавель: «Не угадал с составом? Вполне возможно. Надо анализировать»

20.07.2017 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель в эфире «Беларусь 5» прокомментировал поражение от «Альтаха» (0:3, первая игра 1:1) в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

– 0:3. Ответная игра. Катастрофа или нет?

– Сегодня эмоции переполняют. Отрицательные. В такой ситуации надо поздравить соперника с выходом в следующий раунд. Поблагодарить наших болельщиков, которые пришли и поддержали нас до последней минуты. Это будет определенный опыт, школа. Курьезные по исполнению мячи соперника. В этом сезоне нам много красивых голов забивают.

По горячим следам не буду разбирать голы. Но 0:2 и по счету тяжело вернуться в игру, зная, что надо забивать три. А третий мяч несколько надломил. Хотя команда и в начале игры выполняла план. Были неплохие моменты. В конце еще несколько создали. Но это уже не имеет большого значения.

– Это мое мнение. Вы его можете опровергнуть. Но кажется, что вы сегодня не угадали с составом. Согласны или нет?

– То же самое. Надо анализировать. У вас свое видение. У меня свое. Вполне возможно, – сказал Журавель.

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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель в эфире «Беларусь 5» прокомментировал поражение от «Альтаха» (0:3, первая игра 1:1) в рамках 2-го...

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