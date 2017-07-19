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Брестское «Динамо» вылетело из Лиги Европы
20.07.2017 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы брестское «Динамо» проиграло «Альтаху» (0:3, первая игра 1:1) и выбыло из розыгрыша еврокубков на начальной для себя стадии.
Игра прошла в Бресте.
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В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы брестское «Динамо» проиграло «Альтаху» (0:3, первая игра 1:1) и выбыло из розыгрыша еврокубков на начальной...
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