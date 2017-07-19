В пятницу состоится пресс-конференция относительно будущего Журавеля в брестском «Динамо»

Как сообщает корреспондент Tribuna.com, в пятницу брестское «Динамо» соберет пресс-конференцию.

На мероприятии, скорее всего, будет объявлено о будущем клуба и нынешнего главного тренера команды Владимира Журавеля.

Пресс-конференция состоится в 12.00 в Бресте.

Напомним, сегодня брестское «Динамо», проиграв «Альтаху» (0:3), покинуло Лигу Европы. Владимир Журавель на вопрос о своем будущем сообщил о том, что он продолжает готовить команду к ближайшему матчу «Динамо» с «Гомелем» в рамках Кубка Беларуси.

Пресс-секретарь «Динамо» Ольга Хижинкова сообщила, что на пресс-конференции будут присутствовать представители клуба и главный тренер. На вопрос о том, будет ли это Владимир Журавель – был дан следующий ответ: «Приходите завтра и увидите».

Сегодня сообщалось о том, что вероятный сменщик Владимира Журавеля на посту главного тренера Мацей Бартошек посетил сегодняшнюю игру. Польские СМИ утверждали, что Бартошек приступит к работе в пятницу.

Владимир Журавель – о возможной отставке: «Через три дня игра на Кубок Беларуси с «Гомелем». Готовим команду»