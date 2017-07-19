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В пятницу состоится пресс-конференция относительно будущего Журавеля в брестском «Динамо»
20.07.2017 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает корреспондент Tribuna.com, в пятницу брестское «Динамо» соберет пресс-конференцию.
На мероприятии, скорее всего, будет объявлено о будущем клуба и нынешнего главного тренера команды Владимира Журавеля.
Пресс-конференция состоится в 12.00 в Бресте.
Напомним, сегодня брестское «Динамо», проиграв «Альтаху» (0:3), покинуло Лигу Европы. Владимир Журавель на вопрос о своем будущем сообщил о том, что он продолжает готовить команду к ближайшему матчу «Динамо» с «Гомелем» в рамках Кубка Беларуси.
Пресс-секретарь «Динамо» Ольга Хижинкова сообщила, что на пресс-конференции будут присутствовать представители клуба и главный тренер. На вопрос о том, будет ли это Владимир Журавель – был дан следующий ответ: «Приходите завтра и увидите».
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Как сообщает корреспондент Tribuna.com, в пятницу брестское «Динамо» соберет пресс-конференцию.
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