«Крумкачы» расстались с Корсаком и Кривулькиным

«Крумкачы» по соглашению сторон расторгли контракты с Романом Кривулькиным и Сергеем Корсаком.

Роман Кривулькин выступал за «Крумкачы» с 2017 года. За этот срок он сыграл 9 матчей, в которых отличился 1 голевым пасом и 1 желтой карточкой.

Сергей Корсак играл за «Крумкачы» с июля 2015 года. За два года он провел 39 матчей, в которых отметился 8 голами, 1 голевым пасом и 4 желтыми карточками.

«Крумкачы» благодарят Романа и Сергея за игру и желают успехов в дальнейшей карьере!» – сообщает пресс-служба клуба.