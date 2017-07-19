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«Крумкачы» расстались с Корсаком и Кривулькиным

20.07.2017 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Крумкачы» по соглашению сторон расторгли контракты с Романом Кривулькиным и Сергеем Корсаком.

Роман Кривулькин выступал за «Крумкачы» с 2017 года. За этот срок он сыграл 9 матчей, в которых отличился 1 голевым пасом и 1 желтой карточкой.

Сергей Корсак играл за «Крумкачы» с июля 2015 года. За два года он провел 39 матчей, в которых отметился 8 голами, 1 голевым пасом и 4 желтыми карточками.

«Крумкачы» благодарят Романа и Сергея за игру и желают успехов в дальнейшей карьере!» – сообщает пресс-служба клуба.

 
 
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«Крумкачы» по соглашению сторон расторгли контракты с Романом Кривулькиным и Сергеем Корсаком.

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