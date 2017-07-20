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Контрольные матчи. «Динамо-Молодечно» разгромило «Юность», «Неман» по буллитам уступил «Югре»
20.07.2017 23:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Контрольные матчи
Неман Беларусь – Югра Россия – 3:4 Б (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 0:1)
0:1 – 7 Лекомцев (Скачков, Макаров) , ГБ
1:1 – 25 Лисичкин (Ремезов), ГМ
2:1 – 36 Лисичкин (Ремезов), ГМ
3:1 – 38 Богдановский (Метлюк), ГБ
3:2 – 39 Панов
3:3 – 50 Шулаков (Лекомцев, Макаров)
3:4 – 65 Анкудинов, ПБ
Вратари: Трус (Саманьков, 32:08) – Проскуряков
Юность – Динамо-Молодечно – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
0:1 – 5 Черников, ГБ
0:2 – 40 Кирющенков
0:3 – 45 Гринь
0:4 – 54 Землянкин, ГБ
Вратари: Мильчаков (Шибанов, 30:13) – Козловский (Осипков, 30:13)
Слован Словакия – Пардубице Чехия – 2:5 (0:1, 2:2, 1:2)
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Контрольные матчи Неман Беларусь – Югра Россия – 3:4 Б (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 0:1) 0:1 – 7 Лекомцев (Скачков, Макаров) , ГБ 1:1 – 25 Лисичкин (Ремезов), ГМ 2:1 – 36 Лисичкин (Ремезов), ГМ 3:1...
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