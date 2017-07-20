|
«Динамо» Брест – «Альтах». Матч посетили 10,3 тыс зрителей
20.07.2017 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» (Брест) – «Альтах» (0:3) посетили 10300 зрителей.
Поединок проходил на стадионе ОСК «Брестский».
Таким образом, брестчане установили рекорд посещаемости сезона.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» (Брест) – «Альтах» (0:3) посетили 10300 зрителей.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии